Запятнанная репутация (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неосторожная шутка, воспринятая как расистское замечание в адрес чернокожих студентов, вынуждает уважаемого профессора Колмана Силка со скандалом покинуть родной университет. Это известие становится фатальным для жены Колмана, которая умирает от сердечного приступа. Убитый горем профессор отчаянно пытается восстановить запятнанную репутацию, но знакомство с молодой уборщицей Фонией дарит ему неожиданное утешение. Поставив на кон свою репутацию, Колман безоглядно отдается новому чувству и вскоре между ним и яркой и неукротимой женщиной, чьи несчастья умножает муж-психопат вспыхивает страстная любовь. Однако их сложные отношения внезапно оказываются под угрозой, когда становится ясно, что Колмана и Фонию объединяет не только страсть, но и мрачные тайны, которые они так долго хранили в своей душе...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Бентон
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Гэри
Синиз
- Актёр
Вентворт
Миллер
- ДБАктриса
Джасинда
Бэрретт
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- АДАктриса
Анна
Дивер Смит
- ЛМАктриса
Лизэн
Митчелл
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ФРСценарист
Филип
Рот
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- РРХудожница
Рита
Райек
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман