Биография

Гэри Синиз — американский актер кино, продюсер, режиссер, сценарист. Обладатель премий «Эмми», «Золотой глобус», «Сатурн». Родился в Иллинойсе 17 марта 1955 года. Вырос в семье киномонтажера Роберта Синиза. В ранние годы увлекался музыкой, о драматической карьере не мечтал. Все изменилось после участия в школьной постановке «Вестсайдская история». Он был так впечатлен сценическим опытом, что загорелся желанием стать актером. Вместе с единомышленниками, среди которых был Джон Малкович, создал театральную труппу «Степной волк», где выступал актером и режиссером одновременно. Они ставили пьесы в Театре Гудмана и вскоре стали знамениты в Чикаго. После бродвейской постановки «Истинный Запад» в 1983 году труппа завоевала признание театрального мира. Параллельно с выступлениями Гэри участвовал в кастингах сериалов. В 2004 году создал музыкальный бэнд «Группа Лейтенанта Дэна». Гэри Синиз дебютировал в кино как режиссер — в 1988 году вышел его фильм «Вдали от дома». В 1989 году он предстал на экране уже как актер в драме «Меня зовут Билл У». В 1992 году выступил продюсером, режиссером и исполнителем главной роли в вестерне «О мышах и людях». Фильм получил признание публики и номинацию на Каннском кинофестивале. Спустя два года сыграл в оскароносной драме «Форрест Гамп». Второстепенная, но яркая роль принесла ему номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» и превратила в мировую знаменитость. В этом же году актер отметился ролью в апокалиптическом мини-сериале «Противостояние». Впоследствии появился в таких крупных проектах, как «Быстрый и мертвый», «Аполлон 13», «Альбино Аллигатор», «Трумен», «Выкуп», «Джордж Уоллас», «Глаза змеи», «Зеленая миля», «Азартные игры», «Миссия на Марс», «Бруно», «Пришелец», «Запятнанная репутация». С 2004 по 2013 год возглавлял актерский состав сериала «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». В 2016-2017 годах в проекте «Мыслить как преступник: За границей» выступил продюсером и исполнителем главной роли. Позже отметился работой в сериале «13 причин почему». В 2020 году биография актера пополнилась биографической драмой «Хороший Джо Белл» и мелодрамой «Верю в любовь».