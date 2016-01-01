Патерсон
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Патерсон

Патерсон (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Paterson
Драмы, Мелодрамы113 мин18+

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Сюжет

История о водителе автобуса и поэте-любителе Патерсоне, живущем в городе Патерсон. Каждый его день похож на предыдущий и полон романтики, которую заметят настоящие ценители фильмов Джима Джармуша.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патерсон»

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