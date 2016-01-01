Патерсон (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Paterson
Драмы, Мелодрамы113 мин18+
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Сюжет
История о водителе автобуса и поэте-любителе Патерсоне, живущем в городе Патерсон. Каждый его день похож на предыдущий и полон романтики, которую заметят настоящие ценители фильмов Джима Джармуша.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актёр
Адам
Драйвер
- ГФАктриса
Голшифте
Фарахани
- НАктёр
Нелли
- РМАктёр
Ризван
Манжи
- ДЛАктёр
Доминик
Лириано
- ДМАктёр
Джейден
Майкл
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ТПАктёр
Тревор
Пархэм
- ТПАктёр
Трой
Пархэм
- БМАктёр
Брайан
МакКарти
- Сценарист
Джим
Джармуш
- УКСценарист
Уильям
Карлос Уильямс
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- АСАктёр дубляжа
Арсений
Семёнов
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- Композитор
Джим
Джармуш
- КЛКомпозитор
Картер
Логан