Патерсон (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

История о водителе автобуса и поэте-любителе Патерсоне, живущем в городе Патерсон. Каждый его день похож на предыдущий и полон романтики, которую заметят настоящие ценители фильмов Джима Джармуша.



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