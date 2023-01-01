Биография

Адам Драйвер — американский актер. Лауреат различных наград, в том числе номинант на премии «Тони», «Оскар», Британской киноакадемии, «Золотой глобус» и «Эмми». Родился в Сан-Диего 19 ноября 1983 года. Окончив школу, Адам работал продавцом. Вскоре после терактов 11 сентября Драйвер поступил на службу в Корпус морской пехоты США, где служил около трех месяцев. В течение года будущий актер учился в Университете Индианаполиса, прежде чем успешно пройти прослушивание в Джульярд. В 2009 году он получил степень бакалавра изящных искусств и дебютировал на Бродвее в «Профессии миссис Уоррен». Свою карьеру в кино Адам Драйвер начал с ролей второго плана в фильмах «Линкольн» и «Милая Фрэнсис». В 2016 году он снялся в образе поэта в ленте Джима Джармуша «Патерсон», сыграл миссионера в религиозном эпосе Мартина Скорсезе «Молчание» и исполнил роль в комедии Стивена Содерберга об ограблениях «Удача Логана» 2017 года. Актер получил более широкую популярность благодаря трилогии сиквелов «Звездных войн». Адам — обладатель несколько номинаций на премию «Оскар» за работу над фильмом Спайка Ли «Черный клановец» и лентой Ноа Баумбаха «История о супружестве».