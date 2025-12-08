Отец мать сестра брат
Wink
Фильмы
Отец мать сестра брат
2025, Father Mother Sister Brother
Драма, Комедия106 мин18+

Отец мать сестра брат (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Три новеллы о смешных, трогательных и немного грустных семейных встречах в разных точках мира. Драмеди «Отец мать сестра брат» — фильм-антология Джима Джармуша, ставший победителем Венецианкого кинофестиваля.

Американцы Джефф и Эмили едут в гости к отцу спустя два года с их последней встречи. Кажется, что после смерти матери старик совсем замкнулся в себе, однако что-то в его доме кажется Эмили странным. Где-то в Дублине пожилая писательница ждет на ежегодное чаепитие двух дочерей. Одна из них еле сводит концы с концами, но не желает рассказывать об этом сестре и матери. В Париже брат с сестрой скорбят по погибшим в авиакатастрофе родителям и решают в последний раз посмотреть на их старую квартиру.

Изменят ли эти встречи жизни героев, расскажет фильм «Отец мать сестра брат» (2025). Смотреть наполненную теплотой антологию со звездами кино можно на Wink.

Страна
США, Италия, Франция, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отец мать сестра брат»