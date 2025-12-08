Отец мать сестра брат (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Три новеллы о смешных, трогательных и немного грустных семейных встречах в разных точках мира. Драмеди «Отец мать сестра брат» — фильм-антология Джима Джармуша, ставший победителем Венецианкого кинофестиваля.
Американцы Джефф и Эмили едут в гости к отцу спустя два года с их последней встречи. Кажется, что после смерти матери старик совсем замкнулся в себе, однако что-то в его доме кажется Эмили странным. Где-то в Дублине пожилая писательница ждет на ежегодное чаепитие двух дочерей. Одна из них еле сводит концы с концами, но не желает рассказывать об этом сестре и матери. В Париже брат с сестрой скорбят по погибшим в авиакатастрофе родителям и решают в последний раз посмотреть на их старую квартиру.
Изменят ли эти встречи жизни героев, расскажет фильм «Отец мать сестра брат» (2025). Смотреть наполненную теплотой антологию со звездами кино можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- МБАктриса
Майем
Биалик
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Адам
Драйвер
- СГАктриса
Сара
Грин
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ФЛАктриса
Франсуаза
Лебрун
- ИМАктриса
Индия
Мур
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЛСАктёр
Люка
Сабба
- Актёр
Том
Уэйтс
- Сценарист
Джим
Джармуш
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- КЛПродюсер
Картер
Логан
- АСПродюсер
Атилла
Салих Ючер
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- Композитор
Джим
Джармуш