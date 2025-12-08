Отец мать сестра брат (фильм, 2025) смотреть онлайн

Три новеллы о смешных, трогательных и немного грустных семейных встречах в разных точках мира. Драмеди «Отец мать сестра брат» — фильм-антология Джима Джармуша, ставший победителем Венецианкого кинофестиваля.



Американцы Джефф и Эмили едут в гости к отцу спустя два года с их последней встречи. Кажется, что после смерти матери старик совсем замкнулся в себе, однако что-то в его доме кажется Эмили странным. Где-то в Дублине пожилая писательница ждет на ежегодное чаепитие двух дочерей. Одна из них еле сводит концы с концами, но не желает рассказывать об этом сестре и матери. В Париже брат с сестрой скорбят по погибшим в авиакатастрофе родителям и решают в последний раз посмотреть на их старую квартиру.



Изменят ли эти встречи жизни героев, расскажет фильм «Отец мать сестра брат» (2025).


