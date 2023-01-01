Биография

Кейт Бланшетт — голливудская актриса и продюсер. Двукратная лауреатка премии «Оскар» за фильмы «Авиатор» и «Жасмин». Родилась в Мельбурне 14 мая 1969 года. Кейт проходила обучение в университете Мельбурна, где изучала экономику и искусство. Не окончив вуз, девушка покинула стены института и отправилась в путешествие по Англии, а после — попала в Египет. Там Бланшетт приняла предложение знакомого сняться в массовке для египетского боксерского фильма, после чего поняла, что хочет посвятить себя карьере актрисы. Поступив в австралийский Национальный институт драматического искусства, кинодеятельница окончила его с отличием и стала строить успешную театральную карьеру. Первыми проектами Кейт Бланшетт стали сериалы начала 1990-х годов под названием «Джи Пи» и «Полицейский отряд спасения». За свою насыщенную экранную жизнь артистка успела сняться в таких знаменитых картинах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Талантливый мистер Рипли», «Кэрол», «Тор: Рагнарек», «Аллея кошмаров», трилогия «Властелин колец», «Рыцарь кубков» и других.