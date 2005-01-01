Маленькая рыбка (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Прошлое не отпускает Трейси Харт. Ей тридцать два. Из них четыре последних года она пытается избавиться от героиновой зависимости и искупить свою вину перед матерью. Ее брат, Рей, замеченный за темными �делишками, бывшая звезда футбола, а ныне наркоман, Лайонел Доусон и даже внезапно объявившийся экс-бойфренд Джонни не дают ей вернуться к спокойной жизни.
Ложь, воцарившаяся во внутреннем мире Трейси - лишь слабое отражение лжи мира наркотиков Сиднея. Она совершенно запуталась... Как побороть свои страхи, как преодолеть многолетние комплексы, научиться жить и любить заново?
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РВРежиссёр
Роуэн
Вудс
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- Актёр
Мартин
Хендерсон
- НХАктриса
Нони
Хейзлхерст
- ДНАктёр
Дастин
Нгуен
- ДТАктёр
Джоэль
Тобек
- ЛМАктриса
Лиза
МакКьюн
- ЛКАктриса
Линда
Кроппер
- ЖПСценарист
Жаклин
Перске
- ВШПродюсер
Винсент
Шиэн
- ЛУПродюсер
Лиз
Уоттс
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- ЛПХудожник
Луиджи
Питторино
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- ДРОператор
Дэни
Рулманн
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон