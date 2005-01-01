Маленькая рыбка (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошлое не отпускает Трейси Харт. Ей тридцать два. Из них четыре последних года она пытается избавиться от героиновой зависимости и искупить свою вину перед матерью. Ее брат, Рей, замеченный за темными �делишками, бывшая звезда футбола, а ныне наркоман, Лайонел Доусон и даже внезапно объявившийся экс-бойфренд Джонни не дают ей вернуться к спокойной жизни.



Ложь, воцарившаяся во внутреннем мире Трейси - лишь слабое отражение лжи мира наркотиков Сиднея. Она совершенно запуталась... Как побороть свои страхи, как преодолеть многолетние комплексы, научиться жить и любить заново?



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