Биография

Мартин Хендерсон — новозеландский актер. Родился в Окленде 8 октября 1974 года. С детства увлекался регби, демонстрируя мастерство и добиваясь успехов на спортивных турнирах. Однако в 17 лет решил отказаться от университетского образования, чтобы полностью посвятить себя актерскому искусству. Свой дебют на телеэкране Хендерсон совершил в возрасте 13 лет, сыграв в популярной телепостановке «Домой и в путь». Первым большим достижением стала его работа в новозеландской мыльной опере «Шортланд-стрит». После успешного старта в родной Новой Зеландии и Австралии, переехал в США. В Нью-Йорке он прошел двухгодичный курс актерского мастерства в знаменитом театральном центре Neighborhood Playhouse. В Голливуде дебютировал в фильме «Всегда готов», за который был номинирован на премию AACTA. Следом последовала роль в драме «Говорящие с ветром». Однако настоящую славу актеру принесло участие в культовом триллере «Звонок», где он привлек внимание широкой аудитории. Впоследствии появился в таких проектах, как «Крутящий момент» и «Невеста и предрассудки». Снялся в отмеченной критиками драме «Маленькая рыбка», за что был номинирован на премию Film Critics Circle of Australia. В последние годы он стал известен зрителям благодаря роли популярном сериале «Виргин Ривер». Среди его заметных последних работ также можно выделить триллер «Эверест» и хоррор «X».