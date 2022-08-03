Золотой век (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.92007, Elizabeth: The Golden Age
Исторический, Биография110 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
1585 год. Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…
СтранаГермания, Великобритания, США, Франция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ШКРежиссёр
Шекхар
Капур
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Эбби
Корниш
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Хорди
Молья
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актёр
Том
Холландер
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- АБХудожница
Александра
Бирн
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман