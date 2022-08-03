1585 год. Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…

