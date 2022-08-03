Золотой век
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Золотой век

Золотой век (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, Elizabeth: The Golden Age
Исторический, Биография110 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

1585 год. Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…

Страна
Германия, Великобритания, США, Франция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой век»