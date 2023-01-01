Биография

Эдди Редмэйн — английский актер театра и кино, удостоенный кинопремий «Оскар», «Золотой Глобус», BAFTA, «Тони», премии Гильдии киноактеров США. Его работа в театре была дважды отмечена престижной премией Лоуренса Оливье. Родился в Лондоне 6 января 1982 года. Эдвард Джон Дэвид Редмэйн брал уроки актерского мастерства еще в школьные годы. Также он занимался музыкой, играл на пианино и пел в хоре. Окончил факультет истории искусств в Кембриджском Тринити-колледже. В 2002 году состоялся дебют Эдди на подмостках знаменитого шекспировского театра «Глобус» — он исполнил роль в пьесе «Двенадцатая ночь». Первую заметную роль на ТВ молодой актер получил в сериале «Врачи» год спустя. В фильмографии Эдди Редмэйна такие работы, как мини-сериал «Елизавета I», исторические драмы «Золотой век» и «Еще одна из рода Болейн», мелодрама «Желтый платочек счастья», экранизация классической новеллы Томаса Харди «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей», приключенческий сериал «Черная смерть», мини-сериал «Столпы Земли», военная драма «Птичья песня», мюзикл «Отверженные». В 2014 году Эдди сыграл заглавную роль в биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга», которая принесла ему мировую известность и «Оскар». В 2016 году он воплотил на экране волшебника-зоолога Ньюта Скамандера в приквеле истории о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают», а позже вернулся в двух продолжениях. В 2020 году актер появился в ленте «Суд над чикагской семеркой», а в 2024 году присоединился к касту сериала «День Шакала».