Черная смерть (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Мистический триллер в локациях Средневековой Англии, захваченной эпидемией бубонной чумы. «Черная смерть», фильм 2010 года, доступен на стриминге Wink. В картине снялись звезда «Властелина колец» Шон Бин и главный волшебник из «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн.
Средневековая Европа захлебывается в смертях людей, погибших из-за «черной смерти» — так называют бубонную чуму. Молодой монах по имени Осмунд, в отличие от остальных религиозных фанатиков, не согласен с тем, что чума — кара небесная, посланная людям за их грехи. Он также не согласен с гонениями на ведьм, которые активно поддерживает церковь. Однажды в город, где живет Осмунд, приезжают посланники епископа: они разыскивают того, кто помогает людям противостоять чуме, чтобы он помог и остальным. Монах вызывается проводником для них, но в пути понимает, что его спутники — не те, кем он их считал.
Найдет ли Осмунд тех, кто знает, как спастись от чумы? И сможет ли он сам остаться невредимым? Фильм «Черная смерть» смотреть онлайн можно по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаГермания, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
