Удача Логана
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Удача Логана

Удача Логана (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Logan Lucky
Комедия, Криминал113 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Зная о том, что в одном из автотреков есть денежное хранилище, уволенный ремонтник Джимми начинает разрабатывать дерзкий план ограбления, который хромает по всем пунктам. Но главное – это удача.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удача Логана»