Биография

Грегори Джейкобс – продюсер. Имеет несколько профессиональных наград. Учился в Школе искусств при университете Нью-Йорка. Начинал как помощник режиссера на съемках драмы 1987 года Matewan. В начальный период карьеры работал с несколькими известными режиссерами, что стало для него хорошей школой. Дружба со Стивеном Содербргом продлилась и переросла в плодотворное сотрудничество. Известность продюсеру принесли фильмы, снятые в новом тысячелетии. Из лент прошлого века выделяется мелодрама 1995 года «Перед рассветом». Серьезный финансовый успех фильма вдохновил продюсера на новые свершения. В качестве сопродюсера он в 2002-м участвует в экранизации лемовского «Соляриса». Лента получает высокие оценки критиков. Удачу приносит криминальный триллер «Двенадцать друзей Оушена». Через три года продюсер вернется к этой же теме – с таким же успехом. Работа Джейкобса в фильме 2013 года «За канделябром» принесла награды. Ярким подтверждением таланта продюсера стал фантастический боевик «Грань будущего». Прекрасная репутация у сериала «Больница Никербокер», снятого при содействии продюсера. Хороший доход принесла комедия 2015 года «Супер Майк XXL».