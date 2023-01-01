Больница Никербокер
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Больница Никербокер

Больница Никербокер (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.12014, The Knick 2 сезона
Драмы, Исторические18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Доктор Джон Такер работает хирургом в нью-йоркской больнице «Никербокер». Здесь применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам — но до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще очень далеко, а в карету скорой помощи запрягают лошадей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Больница Никербокер»

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