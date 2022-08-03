Больница Никербокер (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Доктор Джон Такер работает хирургом в нью-йоркской больнице «Никербокер». Здесь применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам — но до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще очень далеко, а в карету скорой помощи запрягают лошадей.

