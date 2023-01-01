Биография

Стивен Содерберг — американский продюсер, режиссер, оператор, монтажер, сценарист, актер, композитор. Обладатель премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Родился в Атланте 14 января 1963 года. Первые короткометражные фильмы снял еще в школьные годы, на курсах аниматоров в Батон-Руж. После недолгой работы внештатным киноредактором в Голливуде устроился на студию по производству рекламных роликов и музыкальных клипов. Одновременно продолжал снимать короткометражки и писать сценарии. В 1986 году был номинирован на «Грэмми» за фильм «9012 Live» о музыкальной группе Yes. В 2014-2017 годах работал над бродвейскими постановками. Стивен Содерберг нередко выступает одновременно режиссером, сценаристом, оператором и монтажером собственных картин. В 1989 году он представил на Каннском кинофестивале проект «Секс, ложь и видео». Картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви», а самого Содерберга критики назвали «сенсацией». Детектив «Англичанин» 1999 года утвердил его в статусе мастера криминального остросюжетного кино. Биографическая драма режиссера «Эрин Брокович» была номинирована на «Оскар», но статуэтку Стивену принесла социальная драма «Траффик» 2000 года. Криминальная лента «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Дэймоном, Джулией Робертс и другими звездами имела оглушительный коммерческий успех, собрав $183 млн в США и $450 млн в мире. В дальнейшем Стивен выпустил два продолжения эпопеи о талантливых мошенниках. В 2008 году он представил проект «Че» из двух частей — о жизни латиноамериканского революционера. В 2011 году вышел триллер «Заражение», который был представлен на Венецианском кинофестивале. После короткого творческого перерыва Содерберг выпустил психологический детектив «Побочный эффект», номинированный на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. В этот же период он начал работу над сериалом «Больница Никербокер». Среди других заметных проектов режиссера — «Удача Логана», «Мозаика», «Ландромат», «Без резких движений».