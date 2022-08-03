Че: Часть первая. Аргентинец (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Фидель Кастро собирает на Кубе армию. В знаменитый революционный отряд «М-26-7» вступает врач-кардиолог из Аргентины Эрнесто Гевара. В горячей борьбе за свободу он завоевывает любовь своих соратников, а вскоре и всего кубинского народа, давшему ему новое имя «Че», по-испански «друг».

