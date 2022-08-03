Че: Часть первая. Аргентинец
Че: Часть первая. Аргентинец

Че: Часть первая. Аргентинец (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.22008, Che: Part One
Драма128 мин18+

Фидель Кастро собирает на Кубе армию. В знаменитый революционный отряд «М-26-7» вступает врач-кардиолог из Аргентины Эрнесто Гевара. В горячей борьбе за свободу он завоевывает любовь своих соратников, а вскоре и всего кубинского народа, давшему ему новое имя «Че», по-испански «друг».

Страна
США, Франция, Испания
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Че: Часть первая. Аргентинец»