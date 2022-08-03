Че: Часть первая. Аргентинец (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.22008, Che: Part One
Драма128 мин18+
О фильме
Фидель Кастро собирает на Кубе армию. В знаменитый революционный отряд «М-26-7» вступает врач-кардиолог из Аргентины Эрнесто Гевара. В горячей борьбе за свободу он завоевывает любовь своих соратников, а вскоре и всего кубинского народа, давшему ему новое имя «Че», по-испански «друг».
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- Актёр
Владимир
Крус
- Актриса
Джулия
Ормонд
- ХПАктёр
Хорхе
Перугоррия
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ПБСценарист
Питер
Бучман
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- Продюсер
Бенисио
Дель Торо
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЛКХудожница
Лайя
Колет
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- СКХудожница
Сьюзэн
Кауфман
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- Оператор
Стивен
Содерберг
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас