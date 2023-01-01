Биография

Джулия Ормонд — британская актриса. Получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Безумцы». Родилась в Эпсоме, Великобритания, 4 января 1965 года. Джулия росла в обеспеченной семье, но подрабатывала в школе официанткой и продавщицей. Ее творческие способности проявились очень рано — девушка хорошо рисовала и даже сдала экзамены в художественную школу. Но через год талантливая ученица прекратила посещать занятия, так как поняла, что ее главное призвание — сцена. Девушка переехала в столицу, чтобы постигать азы профессионального мастерства в Академии драматического искусства. Окончив вуз, актриса начала играть в театре. Появлялась она и на ТВ — в рекламных роликах и дневных сериалах. В биографии Джулии Ормонд более 90 кинематографических ролей. Сначала она играла в эпизодах, а в 1990 году предстала перед зрителями главной героиней в фильме «Молодая Екатерина». Нашумевшие фильмы, где Ормонд сыграла главные роли: «Легенды осени» с такими партнерами, как Брэд Питт и Энтони Хопкинс, «Первый рыцарь» режиссера Джерри Цукера, «Сабрина», где она работала в паре с Харрисоном Фордом, а также «Загадочная история Бенджамина Баттона». Также актрисе неоднократно доверяли играть в исторических фильмах. Она была Надеждой Аллилуевой в фильме «Сталин», снялась в драме «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. В 2024 году звезда снялась в драме Here's Yianni!