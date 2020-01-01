Воссоединение (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Беременная женщина едет к матери, чтобы подготовить дом бабушки и дедушки к продаже, но сталкивается с жуткими подавленными воспоминаниями. Размеренный новозеландский хоррор с Джулией Ормонд.



Уйдя от партнера-абьюзера, беременная Элли едет в Новую Зеландию, где ее мать Айви готовит к продаже дом бабушки и дедушки, недавно ушедших из жизни. Элли надеется, что спокойная обстановка поможет ей закончить исследование о связи черной магии и медицины, однако, вернувшись в когда-то родной дом, она вновь сталкивается с осуждением со стороны матери. Кроме того, здесь ее ждет отец Джек, немощный старик, прикованный к инвалидному креслу и страдающий от деменции. Воспоминания о его жестокости приводят к тому, что Элли начинает видеть призрак своей сестры Кары, погибшей в далеком детстве. Напряженная обстановка заставляет мать и дочь вновь вспомнить давний секрет, когда-то сильно повлиявший на их отношения.



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