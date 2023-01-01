Биография

Тим ван Даммен — режиссер, сценарист, актер и продюсер. Будущий кинодеятель окончил художественную школу в Новой Зеландии, выставлял свои работы в галереях современного искусства. Снимал музыкальные клипы, за которые номинировался на премию NZ Music Awards. Пробовал свои силы в актерском деле, снявшись в фильме «Смертельный оргазм». В 2013 году Тим ван Даммен стал режиссером, сценаристом и продюсером картины «Ромео и Джульетта». Позже повторил этот путь в фильме «Мегавременной отряд». В 2018 году выступил одним из режиссеров сериала «Паранормальный Веллингтон» — спин-оффа комедии «Реальные упыри».