Тэмпл Грандин (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Temple Grandin
Драмы104 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку, которая стала одной из ведущих учeных в области сельскохозяйственной промышленности по гуманному обращению со скотом...
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МДРежиссёр
Мик
Джексон
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- СФАктриса
Стефани
Фэраси
- БТАктёр
Бэрри
Табб
- МФАктриса
Мелисса
Фарман
- СШАктёр
Стив
Ширер
- РДАктёр
Ричард
Диллард
- ДХАктриса
Дженна
Хьюз
- КМСценарист
Кристофер
Монгер
- ТГСценарист
Тэмпл
Грандин
- МССценарист
Маргарет
Скариано
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- Продюсер
Гил
Беллоуз
- ДДПродюсер
Данте
Ди Лорето
- ЭЭПродюсер
Энтони
Эдвардс
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АСОператор
Айвен
Страсберг
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман