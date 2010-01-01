Тэмпл Грандин
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Тэмпл Грандин

Тэмпл Грандин (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Temple Grandin
Драмы104 мин18+
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Сюжет

Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку, которая стала одной из ведущих учeных в области сельскохозяйственной промышленности по гуманному обращению со скотом...
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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тэмпл Грандин»

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