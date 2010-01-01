Тэмпл Грандин (фильм, 2010) смотреть онлайн

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Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку, которая стала одной из ведущих учeных в области сельскохозяйственной промышленности по гуманному обращению со скотом...

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