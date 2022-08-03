Сибирский цирюльник (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, Сибирский цирюльник
Драма172 мин12+
О фильме
«Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актёр
Ричард
Харрис
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актриса
Марина
Неёлова
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Даниэль
Ольбрыхский
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Марат
Башаров
- НТАктёр
Никита
Татаренков
- Сценарист
Никита
Михалков
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- АдПродюсер
Антониу
да Кунья Телеш
- Продюсер
Никита
Михалков
- МСПродюсер
Мишель
Сейду
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ИАХудожник
Илья
Амурский
- АКХудожник
Александр
Кочубей
- ИМХудожник
Игорь
Морозов
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев