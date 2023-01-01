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Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский

Даниэль Ольбрыхский

Daniel Olbrychski

Карьера
Актёр
Дата рождения
27 февраля 1945 г. (80 лет)

Биография

Польский актер Даниэль Ольбрыхский является одной из самых ярких «звезд» европейского кино. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Ольбрыхский не раз работал с маэстро мирового кинематографа, такими как Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Клод Лелуш и Никита Михалков. Будущий актер родился в 1945 году в семье журналиста и преподавательницы иностранных языков. Мальчик с юных лет интересовался драматическим искусством: он занимался в молодежной студии при телевидении, после окончания школы поступил на актерский факультет варшавского театрального вуза. Роль Даниэля Ольбрыхского в фильме Анджея Вайды «Пепел» принесла актеру-первокурснику международное признание. За культовой картиной последовали работы в не менее ярких лентах: Ольбрыхский сыграл в «Пейзаже после битвы», «Потопе», «Жестяном барабане». В Польше актер больше всего известен благодаря ролям в исторических картинах и экранизациях классических литературных произведений («Огнем и мечом», «Пан Тадеуш», «Варшавская битва.1920»). Иностранной публике запомнились такие фильмы Даниэля Ольбрыхского, как «Невыносимая легкость бытия», «Солт» и «Сибирский цирюльник». Актер продолжает принимать участие в многочисленных проектах не только в родной стране, но и в России и в Европе.

Фильмография

Актёр