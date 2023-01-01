Биография

Польский актер Даниэль Ольбрыхский является одной из самых ярких «звезд» европейского кино. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Ольбрыхский не раз работал с маэстро мирового кинематографа, такими как Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Клод Лелуш и Никита Михалков. Будущий актер родился в 1945 году в семье журналиста и преподавательницы иностранных языков. Мальчик с юных лет интересовался драматическим искусством: он занимался в молодежной студии при телевидении, после окончания школы поступил на актерский факультет варшавского театрального вуза. Роль Даниэля Ольбрыхского в фильме Анджея Вайды «Пепел» принесла актеру-первокурснику международное признание. За культовой картиной последовали работы в не менее ярких лентах: Ольбрыхский сыграл в «Пейзаже после битвы», «Потопе», «Жестяном барабане». В Польше актер больше всего известен благодаря ролям в исторических картинах и экранизациях классических литературных произведений («Огнем и мечом», «Пан Тадеуш», «Варшавская битва.1920»). Иностранной публике запомнились такие фильмы Даниэля Ольбрыхского, как «Невыносимая легкость бытия», «Солт» и «Сибирский цирюльник». Актер продолжает принимать участие в многочисленных проектах не только в родной стране, но и в России и в Европе.