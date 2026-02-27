Освобождение: Прорыв
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Освобождение: Прорыв

Освобождение: Прорыв (фильм, 1969) смотреть онлайн

9.61969, Освобождение: Прорыв
Драма, Военный88 мин18+
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О фильме

1943 год, Красная армия освобождает Орёл и Белгород и подходит к Днепру. Чтобы закрепиться на правом берегу и отвлечь большую группировку немецких войск, советское командование решает создать ложный плацдарм. Столкнувшись с превосходящими силами противника и оказавшись в окружении, подразделения на плацдарме несут большие потери. Среди немногих выживших — капитан-артиллерист Цветаев и майор Орлов, которые пытаются пробиться к основной переправе советских войск.
Тем временем в Италии происходит государственный переворот, в результате которого Бенито Муссолини теряет власть и оказывается арестован. Адольф Гитлер пытается восстановить власть фашистов и прорабатывает возможность переправить с Восточного фронта несколько дивизий для свержения нового правительства и освобождения Муссолини.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Освобождение: Прорыв»