1943 год, Красная армия освобождает Орёл и Белгород и подходит к Днепру. Чтобы закрепиться на правом берегу и отвлечь большую группировку немецких войск, советское командование решает создать ложный плацдарм. Столкнувшись с превосходящими силами противника и оказавшись в окружении, подразделения на плацдарме несут большие потери. Среди немногих выживших — капитан-артиллерист Цветаев и майор Орлов, которые пытаются пробиться к основной переправе советских войск.

Тем временем в Италии происходит государственный переворот, в результате которого Бенито Муссолини теряет власть и оказывается арестован. Адольф Гитлер пытается восстановить власть фашистов и прорабатывает возможность переправить с Восточного фронта несколько дивизий для свержения нового правительства и освобождения Муссолини.

