Освобождение: Прорыв (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
1943 год, Красная армия освобождает Орёл и Белгород и подходит к Днепру. Чтобы закрепиться на правом берегу и отвлечь большую группировку немецких войск, советское командование решает создать ложный плацдарм. Столкнувшись с превосходящими силами противника и оказавшись в окружении, подразделения на плацдарме несут большие потери. Среди немногих выживших — капитан-артиллерист Цветаев и майор Орлов, которые пытаются пробиться к основной переправе советских войск.
Тем временем в Италии происходит государственный переворот, в результате которого Бенито Муссолини теряет власть и оказывается арестован. Адольф Гитлер пытается восстановить власть фашистов и прорабатывает возможность переправить с Восточного фронта несколько дивизий для свержения нового правительства и освобождения Муссолини.
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Владимир
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Фриц
Диц
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- НБАктёр
Николай
Боголюбов
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Георгий
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- ВВАктёр
Валериан
Виноградов
- ЕВАктёр
Евгений
Власов
- ЮВАктёр
Юрий
Вышинский
- ИГАктёр
Иосиф
Гогичаишвили
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ЮОСценарист
Юрий
Озеров
- ЛКПродюсер
Лидия
Канарейкина
- ЕКМонтажёр
Екатерина
Карпова
- ИСОператор
Игорь
Слабневич
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин