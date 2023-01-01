Биография

Барбара Брыльска — советская, польская и российская актриса. Лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Скотниках 5 июня 1941 года. Будущая артистка с детства интересовалась рисованием, поступила в художественный лицей. В 15 лет произошел кинодебют в ленте «Галоши счастья». Барбаре понравились съемки, но повторно звать ее не спешили. Она решила заняться театром. После окончания лицея подала документы в театральный. Слава к Барбаре Брыльске пришла с прокатом ленты «Ирония судьбы, или С легким паром». Актриса популярна в России и СССР, а в Польше стала востребованной еще с юности. Съемки в кино пришлись на студенчество — «Их будний день», «Фараон», «Бумеранг», «Пан Володыевский» и другие. Популярность на родине пришла с картиной «Анатомия любви». После почти 25-летней паузы Барбара Брыльска вернулась на экраны, играла в театре. Снималась в картине «Даун Хаус» и других, находилась в жюри программ «Две звезды-2», «Народная звезда» и так далее.