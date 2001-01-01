Даун Хаус (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в девяностых годах XX века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филипповне. Одарeнный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет страсти Рогожина…



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