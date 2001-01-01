Даун Хаус
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Даун Хаус (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.42001, Даун Хаус
Комедии79 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается в девяностых годах XX века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филипповне. Одарeнный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет страсти Рогожина…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Даун Хаус»

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