Даун Хаус (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.42001, Даун Хаус
Комедии79 мин18+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается в девяностых годах XX века. Программист князь Мышкин возвращается из Швейцарии, где проходил лечение в психиатрической клинике, на историческую родину за наследством. В автобусе князь знакомится с болтливым «новым русским» Парфеном Рогожиным, который страдает от любовной тоски по Настасье Филипповне. Одарeнный богатым воображением, Мышкин заочно влюбляется в предмет страсти Рогожина…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РКРежиссёр
Роман
Качанов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- АБАктриса
Анна
Букловская
- Актёр
Александр
Баширов
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- Актриса
Валентина
Шарыкина
- ГКАктриса
Галина
Кашковская
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актриса
Барбара
Брыльска
- РКСценарист
Роман
Качанов
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- Актёр дубляжа
Валентин
Смирнитский
- БХАктёр дубляжа
Борис
Химичев
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- ММОператор
Михаил
Мукасей
- DГКомпозитор
DJ
Грув