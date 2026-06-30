Биография

Валентина Шарыкина – актриса театра и кино, родилась в феврале 1940 года, по официальным данным – в столице Украинской ССР, сама же актриса уверяет, что ее родной город – Свердловск. В ее активе сразу три почетных звания, одно из которых – «Заслуженный деятель культуры Польши». Детство актрисы пришлось на военные годы. Своего отца – участника войны – она не помнит. Он встретил другую женщину на фронте и в семью не вернулся. Валентина по материнской линии – полька. Ее мама была актрисой оперетты. В 1950 семья переехала в Иркутск, где Валя и окончила среднюю школу. Шарыкина училась в Щукинском училище. Старостой ее группы был Андрей Миронов, который помог стеснительной девушке обрести уверенность в себе. С его подачи Валентина оказалась в Театре сатиры: Миронов пригласил ее в качестве партнерши на прослушивание. В результате оба были зачислены в знаменитую театральную труппу. Актриса официально была замужем три раза и несколько лет прожила в гражданском браке с кинорежиссером Е. Ташковым. Семейное счастье Валентина обрела только с третьим мужем. Детей у актрисы нет. Первую роль Шарыкина сыграла в киноленте «Третий тайм» в 1962 году. Потом было еще несколько удачных работ, в том числе в картинах «Старшая сестра», «Майор Вихрь», «Дети Ванюшина». В фильмотеке актрисы десятки разноплановых ролей, но зрители старшего поколения при имени Валентины Шарыкиной сразу же вспоминают очаровательную пани Зосю, которую актриса играла на протяжении 15 лет в «Кабачке "13 стульев"». В новом веке на экраны вышли фильмы с участием Шарыкиной: «Даун Хаус» и «Долгое прощание». В настоящее время 80-летняя актриса продолжает выходить на подмостки любимого театра.