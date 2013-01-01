Муж счастливой женщины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Александр – сильный, уверенный мужчина. Ему 40 лет. Жизнь налажена: хорошая работа в охранном агентстве и жена-красавица. Именно в таком порядке: на первом месте – работа, главное в жизни мужчины. Но однажды жена приходит домой с роскошным букетом цветом. А на другой день исчезает, оставив запис�ку, в которой пишет, что «уехала к маме… нужно немного пожить отдельно». Александр в шоке: жена всегда была ему «надежным тылом»! что происходит?! Шеф Александра просит его «не в службу, а в дружбу» проводить знакомую девушку пару раз вечерком после работы. К ней пристает какой-то хулиган. Нужно ему наглядно продемонстрировать, что у этой девушки есть защита.



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