Биография

Ирина Медведева — российская актриса театра и кино. Родилась в Бобруйске 14 августа 1982 года. Будущая актриса с детства тяготела к творчеству — ходила в танцевальный кружок, занималась вокалом и музыкой. В школе начала играть в любительских театральных постановках, а в 16 лет переехала в Минск и поступила в академию искусств на театральный факультет. После выпуска стала работать в Театре белорусской армии, но не задержалась там надолго и переехала в Москву, где с 2004 года стала играть в антрепризах. В 2011 году Ирина получила главную роль в мюзикле Pola Negri. Кинодебют Ирины Медведевой случился, когда ей было всего 17 лет. Она получила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь» 1999 года. Взлет карьеры актрисы произошел во время участия в комедийном скетч-шоу «6 кадров», после которого она получила главные роли в сериале «Агония страха» и полнометражной ленте «Большая ржака». Зрители также отметили ее работу в фильме «Муж счастливой женщины» в 2013 году. В ее портфолио также есть проекты «Мужчины не плачут», «И все-таки я люблю…» и «Летчик».