Неверность
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Неверность

Неверность (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.02006, Неверность
Мелодрама82 мин18+

О фильме

Если вы полагаете, что любовь с годами ослабевает, что грехи юности давно позабыты, а ревнуют лишь молодые, - берегитесь, как бы судьба не преподнесла вам сюрприз! Солидный человек, генерал-майор Кожемякин тоже не думал, что однажды в его дом ворвется одержимый местью молдаванин и припомнит давнюю интрижку с его женой.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неверность»