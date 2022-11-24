Если вы полагаете, что любовь с годами ослабевает, что грехи юности давно позабыты, а ревнуют лишь молодые, - берегитесь, как бы судьба не преподнесла вам сюрприз! Солидный человек, генерал-майор Кожемякин тоже не думал, что однажды в его дом ворвется одержимый местью молдаванин и припомнит давнюю интрижку с его женой.





