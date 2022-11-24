Неверность (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.02006, Неверность
Мелодрама82 мин18+
О фильме
Если вы полагаете, что любовь с годами ослабевает, что грехи юности давно позабыты, а ревнуют лишь молодые, - берегитесь, как бы судьба не преподнесла вам сюрприз! Солидный человек, генерал-майор Кожемякин тоже не думал, что однажды в его дом ворвется одержимый местью молдаванин и припомнит давнюю интрижку с его женой.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЕЗРежиссёр
Евгений
Звездаков
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АМАктёр
Алексей
Мальков
- ЭНАктёр
Эрик
Нгоно Жорж
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АНАктёр
Алексей
Николаев
- Актриса
Наталья
Швец
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- ИПСценарист
Иван
Попов
- АГПродюсер
Армен
Григорян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- МТОператор
Максим
Трапо
- ДККомпозитор
Данила
Калашник