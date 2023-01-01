Биография

Харизматичный российский актер Илья Соколовский известен зрителям по ролям в «Нинкиной любви», «Расплате» и «Бедной Насте». Образы, которые он создает, всегда ярки, производят сильное впечатление и легко запоминаются. Илья родился во Пскове в интеллигентной семье: его мать работала историком и гидом, а отец – художником-реставратором. С детства юноша занимался рисованием, играл на кларнете, увлекался актерской игрой. Будущую профессию выбрал без колебаний: поступил на актерское отделение. После окончания вуза служил в театре, но скоро понял, что кинематограф ему гораздо ближе. Родители и супруга, с которой он познакомился еще в студенческие годы, поддержали его в решении сменить направление деятельности. Сейчас актер с женой Еленой счастливо живут в Москве и воспитывают двоих детей. Первые роли Ильи Соколовского – в «Бригаде» и «Бумере» – были небольшими, однако талантливый артист обратил на себя внимание режиссеров. Чуть позже Санаев пригласил Илью Соколовского в фильм «Последний уикенд», причем сразу на главную роль. Триллер принес актеру известность и любовь зрителей. А свое положение Соколовский упрочил, снимаясь в сериалах «Волкодавы» и «Бедная Настя».