Дети Ванюшина (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Дети Ванюшина
Драма91 мин18+
О фильме
Внешне в семье Ванюшиных все благопристойно - жизнь течет, как во всех купеческих домах. Но глубокая, непреодолимая пропасть отделяет родителей от детей, такая же пропасть лежит и между самими детьми. Откровенный разговор с младшим сыном заставляет главу семьи Александра Егоровича Ванюшина посмотреть правде в глаза.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЕТРежиссёр
Евгений
Ташков
- БААктёр
Борис
Андреев
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актриса
Валентина
Шарыкина
- Актёр
Александр
Воеводин
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актриса
Елена
Соловей
- ЛБАктриса
Людмила
Белугина
- ВСАктриса
Валентина
Серова
- КХАктриса
Клавдия
Хабарова
- ТСАктриса
Тамара
Совчи
- ОБАктриса
Ольга
Бобкова
- Актёр
Андрей
Ташков
- НВАктриса
Нелли
Витепаш
- ГШАктёр
Георгий
Шаповалов
- ЕТСценарист
Евгений
Ташков
- ВСПродюсер
Виктор
Слонимский
- ЛКМонтажёр
Л.
Кузнецова
- ВЖОператор
Валентин
Железняков
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай