Дети Ванюшина
Wink
Фильмы
Дети Ванюшина

Дети Ванюшина (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Дети Ванюшина
Драма91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Внешне в семье Ванюшиных все благопристойно - жизнь течет, как во всех купеческих домах. Но глубокая, непреодолимая пропасть отделяет родителей от детей, такая же пропасть лежит и между самими детьми. Откровенный разговор с младшим сыном заставляет главу семьи Александра Егоровича Ванюшина посмотреть правде в глаза.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети Ванюшина»