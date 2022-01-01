Ложное обвинение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальный триллер о польском искусствоведе, который оказался втянут в преступную схему в Италии. В картине с международным актерским составом снялись Стивен Беркофф, Даниэль Ольбрыхский и Алессандра Мастронарди. Доминик, аспирант Вроцлавского университета, по гранту отправляется в Порто Эрколе, чтобы исследовать малоизученную главу жизни Микеланджело Караваджо. Он планирует использовать собранную там информацию для диссертации. Однако в планы искусствоведа вмешиваются новые знакомые из местных — священник Паоло и красотка Сильвия. Поначалу Доминику кажется, что они искренне интересуются его работой и хотят помочь, но постепенно он понимает, что оказался втянут в преступную схему. С помощью знаний искусствоведа мошенники хотят отыскать и присвоить неизвестные полотна Караваджо. Сумеет ли Доминик им помешать, расскажет фильм «Ложное обвинение» 2022 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
СтранаПольша, Италия
ЖанрПриключения, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- АМАктриса
Алессандра
Мастронарди
- ТФАктёр
Торстен
Фогс
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- ЛКАктёр
Лука
Кальвани
- ПААктёр
Петр
Адамчик
- НРАктриса
Натали
Рапти Гомес
- Актёр
Даниэль
Ольбрыхский
- ДГАктёр
Джошуа
Гроте
- ДСАктриса
Джованна
Спурия
- КЛХудожница
Катажина
Левинска
- ИПХудожница
Инга
Палач
- ЯКМонтажёр
Ярослав
Камински
- АТОператор
Аркадиуш
Томяк
- ПМКомпозитор
Павел
Мыкетын