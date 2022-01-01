Ложное обвинение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Ложное обвинение
Криминальный триллер о польском искусствоведе, который оказался втянут в преступную схему в Италии. В картине с международным актерским составом снялись Стивен Беркофф, Даниэль Ольбрыхский и Алессандра Мастронарди. Доминик, аспирант Вроцлавского университета, по гранту отправляется в Порто Эрколе, чтобы исследовать малоизученную главу жизни Микеланджело Караваджо. Он планирует использовать собранную там информацию для диссертации. Однако в планы искусствоведа вмешиваются новые знакомые из местных — священник Паоло и красотка Сильвия. Поначалу Доминику кажется, что они искренне интересуются его работой и хотят помочь, но постепенно он понимает, что оказался втянут в преступную схему. С помощью знаний искусствоведа мошенники хотят отыскать и присвоить неизвестные полотна Караваджо. Сумеет ли Доминик им помешать, расскажет фильм «Ложное обвинение» 2022 года — смотреть онлайн его можно на Wink.

Страна
Польша, Италия
Жанр
Приключения, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
3.9 IMDb