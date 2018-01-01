Wink
Фильмы
Ложное обвинение
Актёры и съёмочная группа фильма «Ложное обвинение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ложное обвинение»

Актёры

Стивен Беркофф

Стивен Беркофф

Steven Berkoff
АктёрFather Tornatore
Алессандра Мастронарди

Алессандра Мастронарди

Alessandra Mastronardi
АктрисаSilvia
Торстен Фогс

Торстен Фогс

Torsten Voges
АктёрProfessor
Гедеон Буркхард

Гедеон Буркхард

Gedeon Burkhard
АктёрAgent Buckley
Лука Кальвани

Лука Кальвани

Luca Calvani
АктёрPaolo
Петр Адамчик

Петр Адамчик

Piotr Adamczyk
АктёрDominik
Натали Рапти Гомес

Натали Рапти Гомес

Nathalie Rapti Gomez
АктрисаClaudia
Даниэль Ольбрыхский

Даниэль Ольбрыхский

Daniel Olbrychski
АктёрDean
Джошуа Гроте

Джошуа Гроте

Joshua Grothe
АктёрAgent
Джованна Спурия

Джованна Спурия

Giovanna Ria
АктрисаSecretary

Художники

Катажина Левинска

Катажина Левинска

Katarzyna Lewinska
Художница
Инга Палач

Инга Палач

Inga Palacz
Художница

Монтажёры

Ярослав Камински

Ярослав Камински

Jaroslaw Kaminski
Монтажёр

Операторы

Аркадиуш Томяк

Аркадиуш Томяк

Arkadiusz Tomiak
Оператор

Композиторы

Павел Мыкетын

Павел Мыкетын

Pawel Mykietyn
Композитор