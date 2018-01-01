Wink
Сибирский цирюльник
Актёры и съёмочная группа фильма «Сибирский цирюльник»

Режиссёры

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Олег Меньшиков

АктёрАндрей Толстой
Джулия Ормонд

Julia Ormond
АктрисаДжейн Каллахэн
Ричард Харрис

Richard Harris
АктёрДуглас МакКрекен
Алексей Петренко

Актёргенерал Радлов
Марина Неёлова

АктрисаМать Толстого
Владимир Ильин

Актёркапитан Мокин
Даниэль Ольбрыхский

Daniel Olbrychski
АктёрКопновский
Анна Михалкова

АктрисаДуняша
Марат Башаров

АктёрПолиевский
Никита Татаренков

АктёрАлибеков

Сценаристы

Никита Михалков

Сценарист
Рустам Ибрагимбеков

Сценарист

Продюсеры

Антониу да Кунья Телеш

António da Cunha Telles
Продюсер
Никита Михалков

Продюсер
Мишель Сейду

Michel Seydoux
Продюсер

Художники

Наталья Иванова

Художница
Сергей Стручев

Художник
Илья Амурский

Художник
Александр Кочубей

Художник
Игорь Морозов

Художник

Операторы

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор