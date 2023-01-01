Биография

Ричард Харрис — ирландский и американский актер и продюсер. Родился в Ирландии 1 октября 1930 года. В детстве юный Ричард больше всего любил спорт и театр. Из-за того, что он перенес туберкулез с осложнениями, ему пришлось забросить занятия регби и сконцентрироваться на втором увлечении — сцене. После школы Харрис пытался поступить и в Королевскую академию драматического искусства, и в Центральную школу речи и драмы, но в обоих случаях получил отказ. В итоге будущий кинодеятель в 1954 году стал студентом Лондонской академии музыкального и театрального искусства, а через 2 года дебютировал в театре Лондона. Первой по-настоящему значимой ролью Ричарда Харриса стал моряк Джон Миллс из ремейка «Мятежа на Баунти» 1962 года, где он составил компанию Марлону Брандо. Спустя 2 года артист сыграл в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони, а в 1998 году — в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова. Самой известной ролью Ричарда Харриса по сей день остается образ Альбуса Дамблдора из первых двух частей франшизы о Гарри Поттере.