Фильм Красная пустыня

О фильме
Джулиана носит в себе страх, одиночество и тягу к любви. Опустошенная душа, как серый, унылый, индустриальный пейзаж... Джулиана движется смутно, невнятно, почти на ощупь, так же, как непроявленная любовь внутри нее... Движется вместе с солнцем за горизонт...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МАРежиссёр
Микеланджело
Антониони
- МВАктриса
Моника
Витти
- Актёр
Ричард
Харрис
- ККАктёр
Карло
Кьонетти
- КВАктриса
Ксения
Вальдери
- РРАктриса
Рита
Ренуар
- ЛРАктриса
Лили
Реймс
- АГАктёр
Альдо
Гротти
- ВБАктёр
Валерио
Бартолески
- ЭПАктриса
Эмануэла
Паола Карбони
- ББАктёр
Бруно
Борги
- МАСценарист
Микеланджело
Антониони
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- ТЧПродюсер
Тонино
Черви
- АРПродюсер
Анджело
Риццоли
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома
- КДОператор
Карло
Ди Пальма
- ДФКомпозитор
Джованни
Фуско
- ВДКомпозитор
Витторио
Джельметти