Фильм Красная пустыня

Джулиана носит в себе страх, одиночество и тягу к любви. Опустошенная душа, как серый, унылый, индустриальный пейзаж... Джулиана движется смутно, невнятно, почти на ощупь, так же, как непроявленная любовь внутри нее... Движется вместе с солнцем за горизонт...

