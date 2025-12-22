Красная пустыня
Красная пустыня

Фильм Красная пустыня

1964, Il deserto rosso
Драма16+
О фильме

Джулиана носит в себе страх, одиночество и тягу к любви. Опустошенная душа, как серый, унылый, индустриальный пейзаж... Джулиана движется смутно, невнятно, почти на ощупь, так же, как непроявленная любовь внутри нее... Движется вместе с солнцем за горизонт...

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

