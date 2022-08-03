Больница Никербокер. Сезон 1. Серия 7
Больница Никербокер
1-й сезон
7-я серия

Больница Никербокер (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.12014, The Knick
Драма, Исторический18+
О сериале

Доктор Джон Такер работает хирургом в нью-йоркской больнице «Никербокер». Здесь применяют передовые методы и стараются помочь всем пациентам — но до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще очень далеко, а в карету скорой помощи запрягают лошадей.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Больница Никербокер»