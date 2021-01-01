Лулу и Бриггс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший военный Джексон Бриггс мечтает вернуться на службу, несмотря на травму головы. Знакомый капитан обещает за него поручиться, если Бриггс выполнит необычное задание: ему нужно привезти на торжестве�нные похороны погибшего товарища овчарку-ветерана Лулу, с которой никто не может совладать. Она страдает от посттравматического синдрома и, кажется, обречена на эвтаназию из-за сложностей в социализации. К тому же Лулу боится летать, так что Бриггсу придется отправится в долгое автомобильное путешествие.



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