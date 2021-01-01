Лулу и Бриггс
Wink
Фильмы
Лулу и Бриггс
9.02021, Dog
Комедии, Драмы96 мин12+

Лулу и Бриггс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший военный Джексон Бриггс мечтает вернуться на службу, несмотря на травму головы. Знакомый капитан обещает за него поручиться, если Бриггс выполнит необычное задание: ему нужно привезти на торжественные похороны погибшего товарища овчарку-ветерана Лулу, с которой никто не может совладать. Она страдает от посттравматического синдрома и, кажется, обречена на эвтаназию из-за сложностей в социализации. К тому же Лулу боится летать, так что Бриггсу придется отправится в долгое автомобильное путешествие.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лулу и Бриггс»

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