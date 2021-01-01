Лулу и Бриггс (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бывший военный Джексон Бриггс мечтает вернуться на службу, несмотря на травму головы. Знакомый капитан обещает за него поручиться, если Бриггс выполнит необычное задание: ему нужно привезти на торжестве�нные похороны погибшего товарища овчарку-ветерана Лулу, с которой никто не может совладать. Она страдает от посттравматического синдрома и, кажется, обречена на эвтаназию из-за сложностей в социализации. К тому же Лулу боится летать, так что Бриггсу придется отправится в долгое автомобильное путешествие.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РКРежиссёр
Рид
Кэролин
- Режиссёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- КНАктёр
Кевин
Нэш
- ККАктриса
К’Орианка
Килчер
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- НЛАктриса
Николь
Лалиберт
- ЛФАктёр
Люк
Форбс
- АЗАктриса
Акилла
Золл
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- РКСценарист
Рид
Кэролин
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- ПКПродюсер
Питер
Кирнан
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- МВХудожница
Мэйси
Винер
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман