Биография

Сет МакФарлейн – всемирно известный автор анимационных фильмов, киноактер, сценарист, режиссер, а также музыкант – родился 26 октября 1973 г. в г. Кент (штат Коннектикут). Лауреат многих премий в области киноискусства, в том числе Annie Award и пр., номинант на премию «Оскар» 2013 г. Известен благодаря своим режиссерским, анимационным работам, а также работой в сфере озвучивания м/ф. После окончания Дизайнерской школы Род Айленда работал на студии Hanna Barbera, после чего стал аниматором на канале Cartoon Network, где работал над созданием мультфильмов, также был сценаристом для м/с «Эйс Вентура». Но настоящая популярность пришла к Сету после его работы над скандально известным мультсериалом «Гриффины» (1991 г.), где он также озвучил нескольких персонажей. Сериал получил множество престижных номинаций и наград. Второй значимой работой стал знаменитый во всем мире сатирический м/с «Американский папаша» (2005 г.), где МакФарлейн выступил в качестве автора, продюсера и сценариста. О личной жизни Сета известно не так много, поскольку он не стремился афишировать эти сведения о себе. В 2012 году имел личные отношения с актрисой Эмилией Кларк. В 2013 г. пара распалась.