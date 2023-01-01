Биография

Американский продюсер Марк Джонсон родился 27 декабря 1945 г. Получил премию киноакадемии США в 1988 г. за «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях. Фильм получил 4 «Оскара» и «Золотой Глобус». Родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Дороти и Эмери, которые работали в сфере грузовых авиаперевозок. Он окончил университет Вирджинии в 1971 г. Впервые увлекся шоу-бизнесом в 1965 г., когда мир увидел Джонсона в роли заместителя шерифа в испанском «спагетти-вестерне», режиссером которого стал Хосе Луис Борау. Десять лет юности он провел в Испании, где работал статистом в «Николас и Александра» и «Доктор Живаго». Его ранний опыт привел к небольшим актерским ролям в европейском вестерне «Ride and Kill» и драме 1964 г. «Тонкая красная линия». Получив степень бакалавра в университете Вирджинии и степень магистра, переехал в Нью-Йорк. Одним из первых его проектов стала автобиографическая драма Пола Мазурски «Следующая остановка, Гринвич-Виллидж». Продюсер переехал в Лос-Анджелес. В рамках сотрудничества с Baltimore Pictures и Левинсоном выходят фильмы Джонсона «Человека дождя», «Доброе утро», «Вьетнам», «Железные человечки», «Игрушки», «Молодой Шерлок Холмс».