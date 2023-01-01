Wink
Марк Джонсон
Марк Джонсон

Марк Джонсон

Mark Johnson

Карьера
Продюсер
Дата рождения
27 декабря 1945 г. (79 лет)

Биография

Американский продюсер Марк Джонсон родился 27 декабря 1945 г. Получил премию киноакадемии США в 1988 г. за «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях. Фильм получил 4 «Оскара» и «Золотой Глобус». Родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Дороти и Эмери, которые работали в сфере грузовых авиаперевозок. Он окончил университет Вирджинии в 1971 г. Впервые увлекся шоу-бизнесом в 1965 г., когда мир увидел Джонсона в роли заместителя шерифа в испанском «спагетти-вестерне», режиссером которого стал Хосе Луис Борау. Десять лет юности он провел в Испании, где работал статистом в «Николас и Александра» и «Доктор Живаго». Его ранний опыт привел к небольшим актерским ролям в европейском вестерне «Ride and Kill» и драме 1964 г. «Тонкая красная линия». Получив степень бакалавра в университете Вирджинии и степень магистра, переехал в Нью-Йорк. Одним из первых его проектов стала автобиографическая драма Пола Мазурски «Следующая остановка, Гринвич-Виллидж». Продюсер переехал в Лос-Анджелес. В рамках сотрудничества с Baltimore Pictures и Левинсоном выходят фильмы Джонсона «Человека дождя», «Доброе утро», «Вьетнам», «Железные человечки», «Игрушки», «Молодой Шерлок Холмс».

Фильмография

Продюсер