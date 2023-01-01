Биография

Ричард Гир — американский киноактер. Обладатель премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми» за роль второго плана. Родился в Пенсильвании 31 августа 1949 года. Обучаясь в школе, будущий артист показывал высокие результаты в гимнастике, благодаря чему получил стипендию при поступлении в вуз. Два года изучал философию, однако решил уйти из университета ради актерской карьеры. Дебютную роль Ричард Гир сыграл в 1973 году в телефильме «Челси Ди Эйч О». В 1974 году его утвердили на роль главного персонажа в американской картине. В 70-е годы его карьера в кино начала стремительно развиваться. Ричард Гир сыграл в таких популярных кинолентах, как «Братья по крови», «Никакой пощады» и «Мистер Джонс», в которых выступил в главных ролях.