Ричард Гир
Richard Gere
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 31 августа 1949 г. (75 лет)
Биография
Ричард Гир — американский киноактер. Обладатель премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми» за роль второго плана. Родился в Пенсильвании 31 августа 1949 года. Обучаясь в школе, будущий артист показывал высокие результаты в гимнастике, благодаря чему получил стипендию при поступлении в вуз. Два года изучал философию, однако решил уйти из университета ради актерской карьеры. Дебютную роль Ричард Гир сыграл в 1973 году в телефильме «Челси Ди Эйч О». В 1974 году его утвердили на роль главного персонажа в американской картине. В 70-е годы его карьера в кино начала стремительно развиваться. Ричард Гир сыграл в таких популярных кинолентах, как «Братья по крови», «Никакой пощады» и «Мистер Джонс», в которых выступил в главных ролях.
Фильмография
Актёр
- 7.4
Муви 432013, 95 минБесплатно
- 8.4
Порочная страсть2012, 102 минБесплатно
- 8.4
Бруклинские полицейские2009, 127 мин
- 8.1
Мистификация2006, 111 минБесплатно
- 8.4
Человек-мотылек2001, 113 минБесплатно
- 9.1
Осень в Нью-Йорке2000, 101 минБесплатно
- 7.3
Доктор «Т» и его женщины2000, 112 минБесплатно
- 9.4
Сбежавшая невеста1999, 111 минБесплатно