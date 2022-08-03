Неверная (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Если вы хотите узнать, что такое роковая любовь, эта история для вас. Дайан Лэйн, Ричард Гир и Оливье Мартинес в мелодраме о том, как далеко может завести страсть.
Жизнь Конни и Эдварда — олицетворение американской мечты. Дом в пригороде Нью-Йорка, хорошая работа, восьмилетний сын и собака — настоящая идиллия. Однако когда женщина сталкивается на улице с молодым французом, все идет наперекосяк. Конни и Поль влюбляются друг в друга с первого взгляда, и вскоре для женщины семья отходит на второй план. Эдвард начинает подозревать супругу в измене и с помощью детектива выясняет правду. Оскорбленный муж полон решимости разобраться с французским любовником, но гнев — плохой советчик, и Эдвард совершает большую ошибку... Смогут ли Самнеры спасти брак или оба преодолели точку невозврата?
Предлагаем вашему вниманию ремейк культовой французской картины от режиссера «Девяти с половиной недель» — смотреть фильм «Неверная» онлайн можно в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Эдриан
Лайн
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Ричард
Гир
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ЭПАктёр
Эрик
Пер Салливан
- Актриса
Мишель
Монахэн
- ГБАктёр
Гэри
Басараба
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- МЛАктриса
Мира
Лукреция Тейлор
- ЧЛАктёр
Чад
Лоу
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- Продюсер
Эдриан
Лайн
- БДПродюсер
Брюс
Деван
- ЛСПродюсер
Лоуренс
Стивен Мейерс
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ПБОператор
Питер
Бижу
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек