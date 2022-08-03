Неверная (фильм, 2002) смотреть онлайн

Если вы хотите узнать, что такое роковая любовь, эта история для вас. Дайан Лэйн, Ричард Гир и Оливье Мартинес в мелодраме о том, как далеко может завести страсть.



Жизнь Конни и Эдварда — олицетворение американской мечты. Дом в пригороде Нью-Йорка, хорошая работа, восьмилетний сын и собака — настоящая идиллия. Однако когда женщина сталкивается на улице с молодым французом, все идет наперекосяк. Конни и Поль влюбляются друг в друга с первого взгляда, и вскоре для женщины семья отходит на второй план. Эдвард начинает подозревать супругу в измене и с помощью детектива выясняет правду. Оскорбленный муж полон решимости разобраться с французским любовником, но гнев — плохой советчик, и Эдвард совершает большую ошибку... Смогут ли Самнеры спасти брак или оба преодолели точку невозврата?



Предлагаем вашему вниманию ремейк культовой французской картины от режиссера «Девяти с половиной недель» — смотреть фильм «Неверная» онлайн можно в хорошем качестве на Wink.

