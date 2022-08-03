Сбежавшая невеста
Wink
Фильмы
Сбежавшая невеста
9.31999, Runaway Bride
Мелодрама, Комедия111 мин18+

Фильм Сбежавшая невеста (1999)

О фильме

Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадеб, Мэгги проделала этот фокус четырежды! И вскоре она уже потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сбежавшая невеста»