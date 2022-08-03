Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадеб, Мэгги проделала этот фокус четырежды! И вскоре она уже потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк.

