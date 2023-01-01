Биография

Гэрри Маршалл – актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер из США. Родился 13 ноября 1934 года в Бронксе в Нью-Йорке и умер в 2016 году в США. За его плечами работы в фильмах «Сбежавшая невеста» и «Дневники принцессы», а также «Красотка» и «Несносные леди». Родился кинозвезда Маршалл в семье режиссера, потому изначально с детства был погружен в эту атмосферу. Начал карьеру как комик – автор Фила Фостера и Джои Бишопа, а также был сценаристом вечернего шоу с Джеком Пааром. Написал еще несколько сценариев и с 70-х годов работал без соавторов. С 1982 года, набравшись опыта, стал режиссером фильма «Молодость, больница, любовь», после чего создал Гэрри Маршалл фильмы, которые помнят и по сей день – «Красотка» и знаменитая кинолента «Сбежавшая невеста», а также один из последних его кинофильмов «День Святого Валентина». Умер Маршалл после воспаления легких, а все усугубил перенесенный ранее инсульт. Гэрри Маршалл в роли кинорежиссера прославился больше всего и получил награды, включая крупные: Laurel Award for TV Writing Achievement (в 2014 году), Валентайна Дэйвиса (в 1995 году) и даже Легенды Диснея (в 2017 году), а также Lucy Award (в 1996 году). За годы работы он создал огромное количество фильмов и работал с разными знаменитыми актерами и сценаристами.