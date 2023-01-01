Биография

Кристофер Мелони – актер из США, родившийся в 1961 году. Он наиболее известен в мире по ролям в сериале «Закон и порядок: специальный корпус» (1999-2011) и «Тюрьма Оз» (1998-2003). Женат с 1995 года на художнике-постановщике Дорис Шерман Уильямс, с которой имеет двоих детей – девочку и мальчика. С Кристофером Мелони фильмов значительно меньше, чем сериалов. Из наиболее известных – «Золотые врача», «Связь», «Сбежавшая невеста» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а из новых – «Человек из стали» и «Зеленый фонарь: первый полет». Зато он достаточно много снимался в сериалах, включая «Закон и порядок», «Клиника», «Пьяная история» и «Хэппи». Список ролей актера достаточно большой, но в основном ему достаются второстепенные и эпизодические роли. Впрочем, это не помешало зрителям запомнить и полюбить его или, как минимум, стать актеру достаточно узнаваемым по всему миру после нескольких крупных сериальных проектов. Кристофер Мелони за роли был номинирован впервые на премию «Эмми» как «Лучший актер в драматическом сериале», но так и не стал победителем. Больше номинаций на крупные премии киноиндустрии не имел, несмотря на большой послужной список и внушительную фильмографию.