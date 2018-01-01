Wink
Сбежавшая невеста
Актёры и съёмочная группа фильма «Сбежавшая невеста»

Режиссёры

Гэрри Маршалл

Garry Marshall
Режиссёр

Актёры

Джулия Робертс

Julia Roberts
АктрисаMaggie Carpenter
Ричард Гир

Richard Gere
АктёрIke Graham
Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаPeggy Flemming
Гектор Элизондо

Hector Elizondo
АктёрFisher
Рита Уилсон

Rita Wilson
АктрисаEllie Graham
Пол Дули

Paul Dooley
АктёрWalter Carpenter
Кристофер Мелони

Christopher Meloni
АктёрCoach Bob Kelly
Донал Лог

Donal Logue
АктёрPriest Brian Norris
Рег Роджерс

Reg Rogers
АктёрGeorge 'Bug Guy' Swilling
Юл Васкес

Yul Vazquez
АктёрDead Head Gill Chavez

Сценаристы

Джосанн МакГибон

Josann McGibbon
Сценарист

Продюсеры

Роберт В. Корт

Robert W. Cort
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер
Скотт Крупф

Scott Kroopf
Продюсер
Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Мазуркевич

Актриса дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Елена Павловская

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Анатолий Азо

Актёр дубляжа

Художники

Альберт Вольски

Albert Wolsky
Художник

Монтажёры

Брюс Грин

Bruce Green
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор