Биография

Анатолий Азо — актер, скульптор. Годы жизни: 1934 – 2007. К актерской профессии пришел не сразу. В юности учился в ФЗУ, ударно работал токарем, служил в армии. Увлекшись театром, выходил на сцену в спектаклях самодеятельного коллектива. Получил приглашение в профессиональный театр и принял его. Театральный институт окончил, будучи взрослым человеком. Играл в театрах Пскова и Ленинграда. Первую кинематографическую роль Азо исполнил в 1959 году. В 1962 году актер исполняет главную роль в фильме «Завтрашние заботы». Образ капитана дальнего плавания Глеба Вольнова получается правдивым и цельным, и актер входит в обойму востребованных артистов кино. В шпионском фильме «Как вас теперь называть?» играет советского разведчика, в киноальманахе «Путешествие» — влюбленного шофера таежного леспромхоза. В советских фильмах Азо изображает мужественных и последовательных героев. Все меняется с развалом страны и уходом в прошлое коммунистической идеологии. Актер с трудом находит себя в новых условиях: работает в озвучивании, занимается художественной резкой по дереву, выставляется на персональной выставке. В последние годы жизни снимается очень мало.