Поэма о крыльях (сериал, 1979) смотреть онлайн

Фильм посвящен двум великим авиаконструкторам - Сикорскому и Туполеву. Их судьбы разошлись, несмотря на общность идей. Сикорский решил уехать, считая невозможным тратить время на борьбу. Туполев же считал, что самое страшное позади, а впереди трудная дорога созиданий. Каждый был прав по-своему...

