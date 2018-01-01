Wink
Сериалы
Поэма о крыльях
Актёры и съёмочная группа сериала «Поэма о крыльях»

Актёры и съёмочная группа сериала «Поэма о крыльях»

Режиссёры

Даниил Храбровицкий

Даниил Храбровицкий

Режиссёр

Актёры

Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

АктёрА. Н. Туполев
Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

АктёрИ. И. Сикорский
Николай Анненков

Николай Анненков

АктёрН. Е. Жуковский
Ада Роговцева

Ада Роговцева

АктрисаЮлия Николаевна
Олег Ефремов

Олег Ефремов

АктёрС. В. Рахманинов
Юрий Каюров

Юрий Каюров

АктёрВ. И. Ленин
Анатолий Азо

Анатолий Азо

АктёрА. А. Архангельский
Игорь Ледогоров

Игорь Ледогоров

АктёрШевелев
Пётр Вельяминов

Пётр Вельяминов

АктёрОрлов
Эрнст Романов

Эрнст Романов

АктёрГорбунов Николай Петрович
Игорь Васильев

Игорь Васильев

АктёрВадим Кириллов
Георгий Епифанцев

Георгий Епифанцев

Актёрлётчик Попов
Владислав Долгоруков

Владислав Долгоруков

Актёр
Эдишер Магалашвили

Эдишер Магалашвили

Актёр
Владимир Мышкин

Владимир Мышкин

Актёр

Сценаристы

Даниил Храбровицкий

Даниил Храбровицкий

Сценарист

Художники

Давид Виницкий

Давид Виницкий

Художник

Операторы

Наум Ардашников

Наум Ардашников

Оператор

Композиторы

Роман Леденев

Роман Леденев

Композитор